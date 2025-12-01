Canlı Yayında Kadına Şiddet! Bakan Yerlikaya 'Gereği Yapıldı' Diyerek Duyurdu

Sosyal medyadaki canlı yayında kadına bağırıp fiziksel şiddet uygulayan B.S. hakkında harekete geçen ekipler, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

Son Güncelleme:
Canlı Yayında Kadına Şiddet! Bakan Yerlikaya 'Gereği Yapıldı' Diyerek Duyurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yapılan bir canlı yayında yer alan kadına şiddet görüntülerinin ardından şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yayında bir erkeğin yanında bulunan kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı anları tespit etti.

Canlı Yayında Kadına Şiddet! Bakan Yerlikaya 'Gereği Yapıldı' Diyerek Duyurdu - Resim : 1

YERLİKAYA'DAN 'KARARLI MÜCADELE' VURGUSU

Yapılan incelemede şiddete maruz kalan kadının N.K., saldırganın ise engelli raporu bulunan B.S. olduğu belirlendi. Ekipler, B.S’yi kısa sürede gözaltına aldı. Yerlikaya, kadına yönelik şiddetle mücadelenin 'kararlılıkla sürdürüleceğini' vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına Şiddet İnsanlığa İhanetCumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına Şiddet İnsanlığa İhanetGüncel

Her Köşede Kadına Şiddet! Ayrıldığı Erkek Tarafından Arabasına Binerken BıçaklandıHer Köşede Kadına Şiddet! Ayrıldığı Erkek Tarafından Arabasına Binerken BıçaklandıGüncel

Ev İçi Acil Yardım Hattı Korkunç Tabloyu Gösterdi: 1 Ayda 396 Çağrı Geldi, Yüzde 90'ı KadınEv İçi Acil Yardım Hattı Korkunç Tabloyu Gösterdi: 1 Ayda 396 Çağrı Geldi, Yüzde 90'ı KadınGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kadına Şiddet
Son Güncelleme:
Seçil Erzan Davasında Flaş Karar! Cezası Belli Oldu Seçil Erzan Davasında Flaş Karar!
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Derbi Öncesi İstanbul’da Trafik Kilitlendi! Derbi Öncesi İstanbul’da Trafik Kilitlendi!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Dev Bankası Satılıyor! Kritik Görüşme Masada Türkiye’nin Dev Bankası Satılıyor! Kritik Görüşme Masada
Ünlü Oyuncudan Kötü Haber! Murat Cemcir Apar Topar Yoğun Bakıma Kaldırıldı Murat Cemcir Apar Topar Yoğun Bakıma Kaldırıldı
Cep Telefonu Olan Herkesi İlgilendiriyor! 3 Ay Süre Verildi! Otomatik Kapatılacak Cep Telefonu Olan Herkesi İlgilendiriyor! 3 Ay Süre Verildi! Otomatik Kapatılacak
Bakan Şimşek’ten Maaş Zammı İçin Kritik Sinyal! Enflasyon Tahminini Açıkladı Bakan Şimşek’ten Maaş Zammı İçin Kritik Sinyal! Enflasyon Tahminini Açıkladı
İhraç Edilen Teğmenlerin Komutanı İçin Flaş Karar! TSK’dan İhracı İptal Edildi Kılıçlı Yemin Törenindeki Teğmenlerin Komutanı İçin Flaş Karar