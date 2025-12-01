Canlı Yayında Kadına Şiddet! Bakan Yerlikaya 'Gereği Yapıldı' Diyerek Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yapılan bir canlı yayında yer alan kadına şiddet görüntülerinin ardından şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yayında bir erkeğin yanında bulunan kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı anları tespit etti.

YERLİKAYA'DAN 'KARARLI MÜCADELE' VURGUSU

Yapılan incelemede şiddete maruz kalan kadının N.K., saldırganın ise engelli raporu bulunan B.S. olduğu belirlendi. Ekipler, B.S’yi kısa sürede gözaltına aldı. Yerlikaya, kadına yönelik şiddetle mücadelenin 'kararlılıkla sürdürüleceğini' vurguladı.

