Derbi Öncesi İstanbul’da Trafik Kilitlendi!

İstanbul’da bu akşam oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi kentte trafik adeta kilitlendi. Saat 20.00’de Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda başlayacak karşılaşma öncesi, iş çıkışı yoğunluğu ve taraftar akını birleşince ana arterler tamamen doldu.

UZUN KUYRUKLA OLUŞTU

İBB’nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 85’e ulaşırken, birçok bölgede yollar kırmızıya döndü. Dron görüntülerinde stada yönelen taraftarların oluşturduğu uzun araç kuyrukları dikkat çekti. Polis ekipleri, stat çevresindeki yolları tek yönlü açarak akışı sağlamaya çalışıyor. D-100 Karayolu, Fikirtepe ve Kalamış hattında yoğunluk sürerken, alternatif güzergâhlarda da yavaşlama görüldü.

