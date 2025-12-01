Kayıp Çocuktan Kötü Haber! Ağaçlık Alanda...

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Berk İvacık, mahallesine yakın ağaçlık alanda ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla belirlenecek.

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’nde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi 15 yaşındaki Berk İvacık, 26 Kasım’da eve dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma komandolar, AFAD ekipleri, su altı polisleri arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından mahallenin bulunduğu dağlık ve ormanlık alanlar hem karadan hem de havadan arandı. Berk İvacık’ın cep telefonunda birkaç kez Üzümlü Mahallesi yakınlarından sinyal alındığı tespit edildi.

AĞAÇLIK ALANDA BULUNDU

Ekiplerin arama çalışmalarının beşinci gününde, İvacık’ın, oturduğu mahalleye yakın bir noktada ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu. Berk İvacık’ın cenazesinin, olay yerinde yapılacak incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacağı ve İvacık’ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunun ardından ortaya çıkacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

Konya
