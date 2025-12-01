TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tacikistan ve Özbekistan'a Gidecek

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 1-3 Aralık tarihlerinde Tacikistan ve Özbekistan’a resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'a 1-3 Aralık tarihlerini kapsayan resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre;

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 1-3 Aralık tarihlerinde Tacikistan ve Özbekistan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Kurtulmuş, Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali’nin daveti üzerine başkent Duşanbe’ye gidecek. Emomali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak olan Kurtulmuş, ardından onuruna verilecek davete katılacak. Ayıca Kurtulmuş, Tacikistan Ali Meclisi Temsilciler Meclisi Başkanı Faizali İdizıda ile heyetler arası yapacağı görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile de bir araya gelecek. Kurtulmuş'un Tacikistan'a gerçekleştireceği ziyaret, Meclis Başkanı düzeyindeki ilk ziyaret olacak. Ziyarette iki ülke parlamentoları arasındaki iş birliğinin artırılmasının yanı sıra küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

ÖZBEKİSTAN'A GİDECEK

Kurtulmuş, Tacikistan’daki temaslarının ardından Özbekistan’ın Buhara kentini ziyaret edecek. Burada Sağlık Bilimleri Üniversitesi Buhara İbni Sina Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katılması planlanan Kurtulmuş, öğrencilere hitap edecek. Kurtulmuş, ayrıca Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: DHA

