Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantı, saat 15.35’te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki görüşmede, özellikle “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen noktalar, Suriye’nin bazı bölgelerindeki SDG faaliyetleri, TBMM’de devam eden 2026 yılı bütçe görüşmeleri, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes girişimleri, Gazze’deki son durum ve dış politikadaki diğer gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Kabine Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
İhraç Edilen Teğmenlerin Komutanı İçin Flaş Karar! TSK’dan İhracı İptal Edildi Kılıçlı Yemin Törenindeki Teğmenlerin Komutanı İçin Flaş Karar
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Şanlıurfa’da Tarlada Çıkan Yangın Can Aldı: Çiftçi Duman Zehirlenmesinden Hayatını Kaybetti Tarlada Çıkan Yangın Can Aldı
ÇOK OKUNANLAR
Cep Telefonu Olan Herkesi İlgilendiriyor! 3 Ay Süre Verildi! Otomatik Kapatılacak Cep Telefonu Olan Herkesi İlgilendiriyor! 3 Ay Süre Verildi! Otomatik Kapatılacak
Bakan Şimşek’ten Maaş Zammı İçin Kritik Sinyal! Enflasyon Tahminini Açıkladı Bakan Şimşek’ten Maaş Zammı İçin Kritik Sinyal! Enflasyon Tahminini Açıkladı
Orman Macerası Kabusa Döndü! Mahsur Kalan Çocuklardan Acı Haber Orman Macerası Kabusa Döndü! Kayıp Çocuklardan Acı Haber
İddialı Dizinin Fişi Çekildi! Reyting Krizi Sonunu Getirdi! Erken Final Yapıyor İddialı Dizinin Fişi Çekildi! Reyting Krizi Sonunu Getirdi! Erken Final Yapıyor
Ev Sahipleri İçin Son Gün! Ödeme Yapmayan Fazla Ödeyecek Ev Sahipleri İçin Son Gün! Ödeme Yapmayan Fazla Ödeyecek