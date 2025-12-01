Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantı, saat 15.35’te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki görüşmede, özellikle “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen noktalar, Suriye’nin bazı bölgelerindeki SDG faaliyetleri, TBMM’de devam eden 2026 yılı bütçe görüşmeleri, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes girişimleri, Gazze’deki son durum ve dış politikadaki diğer gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA-DHA