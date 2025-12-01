Şanlıurfa’da Tarlada Çıkan Yangın Can Aldı: Çiftçi Duman Zehirlenmesinden Hayatını Kaybetti

Anız yangınına kendi imkanlarıyla müdahale eden 48 yaşındaki çiftçi Mehmet Özcan, yoğun dumandan etkilenerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa’da Tarlada Çıkan Yangın Can Aldı: Çiftçi Duman Zehirlenmesinden Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’nın Şahinalan Mahallesi’nde hasadı tamamlanan mısır tarlasında akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Yangına ilk müdahaleyi kendi çabalarıyla yapmak isteyen çiftçi Mehmet Özcan, yoğun duman altında kalarak fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, baygın halde bulunan Özcan sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste müdahaleye alınan Özcan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Evli ve çocuk sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Özcan’ın cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra aile bireylerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

