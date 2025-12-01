Eşini ve Oğlunu Öldürmek İçin Yaptığı Plan Türkiye’yi Sarsmıştı: Tutuklu Doktor Cezaevinde İntihar Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri’ne uçan otomobil kazasında eşi ve oğlunun hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen Dr. Serdar Kıyak, Elazığ’da tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirdi.

Bafra’nın Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül akşamı, Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Kazada Gülşah Karaman Kıyak (34) ve oğlu Alperen Poyraz Kıyak (1) hayatını kaybetti. Dr. Kıyak ise kazadan sağ çıktı.

Psikiyatri asistanı olan Kıyak, ifadesinde eşi ve oğlunun kazadan önce uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığını ve bu sırada kontrolü kaybettiğini belirtti.

FREN İZİNE RASTLANMADI

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada, Dr. Kıyak’ın kazadan sonra cüzdan ve cep telefonunu yanında bulundurduğu tespit edildi. Tanıklar, Kıyak’ın olay anında kenarda beklediğini ifade etti. Ayrıca, kazanın meydana geldiği bölgede herhangi bir fren izine rastlanmadığı kaydedildi. Kıyak’ın olay sonrası 112’yi aramadığı bildirildi.

BAŞKA BİR İLİŞKİ İDDİASI

Soruşturma dosyasında, Gülşah Kıyak’ın yakın arkadaşlarına gönderdiği mesajlarda eşinden tehdit gördüğünü söylediği ortaya çıktı. Ayrıca, Dr. Kıyak’ın aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu, bu nedenle çiftin sürekli tartıştığı ve şüphelinin psikiyatri ilaçları kullandığı kayıtlara geçti.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Dr. Kıyak, eşi ve çocuğunun toprağa verilmesinin ardından "Tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada susma hakkını kullanan şüpheli, adliyede çelişkili ifadeler vermesi üzerine 17 Eylül’de tutuklandı.

Tutuklandıktan kısa süre sonra cezaevinde iple kendini asarak intihar girişiminde bulunan Kıyak, önce Bafra Devlet Hastanesi’ne ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Elazığ’daki cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Dr. Kıyak, dün saat 19.30 sıralarında Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda çöp poşetiyle havalandırma penceresinin korkuluklarına asıldı. İnfaz koruma memurlarının müdahalesine rağmen Kıyak, cezaevi semt polikliniğine götürüldüğünde yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA