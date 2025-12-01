Sahte İsimle 7 Kitap Yazıp Konferanslar Veren Sosyal Medya Fenomeni Cinayet Hükümlüsü Çıktı

Sosyal medyada sahte kimlikle dini duyguları istismar eden ve düzenlediği konferanslarla dikkat çeken kişinin, 2 cinayet başta olmak üzere 38 yıl kesinleşmiş cezasıyla aranan firari Ramazan Evrensal olduğu ortaya çıktı. Yüz tanıma sistemiyle tespit edilen şüpheli, saklandığı villada yakalandı.

Sahte İsimle 7 Kitap Yazıp Konferanslar Veren Sosyal Medya Fenomeni Cinayet Hükümlüsü Çıktı
Adana’da polis, sosyal medyada Ali Demir Evrensel ismini kullanarak dini duyguları istismar edecek paylaşımlar yapan, sahte isimle yayınladığı 7 kitapla ilgili konferanslar düzenleyen kişinin, 2’si cinayet olmak üzere 3 dosyadan 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ramazan Evrensal (49) olduğunu tespit etti. Kimliği yüz tanıma sistemiyle ortaya çıkarılan Evrensal, saklandığı villaya düzenlenen operasyonda yakalandı. Ayrıca 3 suçtan daha arandığı belirlenen Ramazan Evrensal, cezaevine gönderildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada Ali Demir Evrensel ismini kullanıp, halkın dini duygularını istismar edecek paylaşımlar yapan kişiyi takibe aldı. Kullanıcı adını sorgulayan ekip, bu isimde bir kişinin olmadığını belirleyince yüz tanıma sisteminden yaptığı kontrolde şüphelinin Ramazan Evrensal olduğunu saptadı.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Evrensal’ın 2006’da karıştığı 2 cinayet olayından 36 yıl 7 ay 12 gün, ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan da 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ayrıca firari hükümlünün ‘Hakaret’, ‘Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma’, ‘Dolandırıcılık’ suçlarından da arandığı belirlendi.

7 KİTAP YAZIP, KONFERANSLAR DÜZENLEMİŞ

Soruşturmayı derinleştiren polis Ramazan Evrensal’ın, kullandığı sahte isimle 7 kitap yazdığı, bu kitapları da internet üzerinden sattığını saptadı. Ayrıca Evrensal’ın son 2 yılda Adana, Mersin, İstanbul, Mardin ve Bursa’daki çeşitli otellerde imza günü ve konferanslar düzenlediği ortaya çıktı. Ramazan Evrensal’ın sosyal medya hesaplarında çok sayıda takipçi kitlesine ulaştığı görüldü. Şüpheli hakkında cinayet olaylarıyla ilgili açılan davaların 2021’de sonuçlandığı, Yargıtay’ın da verilen hapis cezasını onadığı bildirildi.

VİLLASINDA YAKALANDI

Tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri, Evrensal’ın Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir villada saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polisi gören Ramazan Evransal, evin arkasındaki pencereden atlayıp, kaçmak istedi. Bölgede önlem alan polis, firari hükümlüyü evin bahçesinden çıkamadan yakaladı. Adreste ekiplerin aramasında 1123 uyuşturucu hap, hassas terazi, 240 avro, 1780 sterlin, 34 bin 100 lira ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

‘İFTİRA ATIYORLAR’

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Evrensal, gazetecilere, “Ben utanılacak bir şey yapmadım. Utanacak olanlar başını eğer. Bana iftira atıyorlar. Hakikat yoluna girdiğimiz için böyle iftiralar olacaktır” dedi. Adliyeye sevk edilen Ramazan Evrensal, daha sonra cezaevine teslim edildi.

Adana
