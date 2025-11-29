Cezaevinde Şok Ölüm! Eski Gelinini Katletmişti...

Eski gelinini av tüfeğiyle öldürdüğü için tutuklanan 71 yaşındaki Hüseyin Derin, cezaevinde kaldığı tek kişilik bölümde ölü bulundu.

Cezaevinde Şok Ölüm! Eski Gelinini Katletmişti...
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 18 Ocak’ta eski gelini Gönül Karakök’ü av tüfeğiyle öldüren Hüseyin Derin, tutuklu bulunduğu Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ölü bulundu. Cezaevi görevlileri, Derin’in tek başına kaldığı bölmede kendini asarak yaşamına son verdiğini belirledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Derin ile aileyle birlikte yaşamayı sürdüren Karakök arasında 'telefonda kiminle konuştuğu' gerekçesiyle çıkan tartışmanın büyümesiyle başlamıştı. Derin, iki el ateş ettiği Karakök’ün ölümünden sonra köy merkezindeki bir berbere giderek, “Gelinimi vurdum, teslim olacağım. Beni tıraş et” demiş ve tıraşın ardından jandarmaya teslim olmuştu. Tutuklanan Derin, çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderilmişti. Derin’in cezaevinde yaşamına son vermesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Cezaevi Zonguldak İntihar
