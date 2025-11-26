Mardin’de 3 Kişilik Ailenin Ölümünde Kan Donduran İlk İpucu! Özel Ekip Kuruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi, Mardin Caddesi üzerindeki Hacı Şehmus Can Apartmanı’nda meydana geldi. Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya'dan (5) uzun süre haber alamayan komşular, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. İçeride, baba, anne ve çocuğun başlarından vurulmuş halde hareketsiz yattığı görüldü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER OTOPSİ SONRASI YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Cenazeler, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Berna Kaya ve kızı Samyeli Kaya’nın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Van’a gönderildi. Baba Mehmet Kaya ise Savur ilçesi İşgören Mahallesi’nde toprağa verildi.

OLAY YERİ İNCELEMESİNDE ŞÜPHELİ DETAYLAR

Olay yeri incelemesinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı tespit edildi. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda herhangi bir zorlanma olmadığı belirlendi. Küçük Samyeli’nin cansız bedeni kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında bulundu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Polis, cinayet ihtimali üzerinde duruyor. İl Emniyet Müdürlüğü özel ekip kurarken, ilçedeki tüm Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları detaylı şekilde inceleniyor. Ayrıca ailenin komşuları ve yakınlarının ifadelerine başvuruluyor.

Kaynak: DHA