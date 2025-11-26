Mardin’de 3 Kişilik Ailenin Ölümünde Kan Donduran İlk İpucu! Özel Ekip Kuruldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Berna Kaya, eşi Mehmet Kaya ve çocukları Samyeli Kaya evlerinde başlarından vurulmuş şekilde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, silahın evde olmadığı ve kapıda zorlamaya rastlanmadığı belirlendi. Polis, cinayet ihtimali üzerinde dururken, İl Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip oluşturdu.

Son Güncelleme:
Mardin’de 3 Kişilik Ailenin Ölümünde Kan Donduran İlk İpucu! Özel Ekip Kuruldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi, Mardin Caddesi üzerindeki Hacı Şehmus Can Apartmanı’nda meydana geldi. Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya'dan (5) uzun süre haber alamayan komşular, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. İçeride, baba, anne ve çocuğun başlarından vurulmuş halde hareketsiz yattığı görüldü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mardin’de 3 Kişilik Ailenin Ölümünde Kan Donduran İlk İpucu! Özel Ekip Kuruldu - Resim : 1

CENAZELER OTOPSİ SONRASI YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Cenazeler, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Berna Kaya ve kızı Samyeli Kaya’nın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Van’a gönderildi. Baba Mehmet Kaya ise Savur ilçesi İşgören Mahallesi’nde toprağa verildi.

Mardin’de 3 Kişilik Ailenin Ölümünde Kan Donduran İlk İpucu! Özel Ekip Kuruldu - Resim : 2

OLAY YERİ İNCELEMESİNDE ŞÜPHELİ DETAYLAR

Olay yeri incelemesinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı tespit edildi. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda herhangi bir zorlanma olmadığı belirlendi. Küçük Samyeli’nin cansız bedeni kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında bulundu.

Mardin’de 3 Kişilik Ailenin Ölümünde Kan Donduran İlk İpucu! Özel Ekip Kuruldu - Resim : 3

ÖZEL EKİP KURULDU

Polis, cinayet ihtimali üzerinde duruyor. İl Emniyet Müdürlüğü özel ekip kurarken, ilçedeki tüm Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları detaylı şekilde inceleniyor. Ayrıca ailenin komşuları ve yakınlarının ifadelerine başvuruluyor.

Mardin'de Kan Donduran Olay! Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü BulunduMardin'de Kan Donduran Olay! Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü BulunduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Mardin Cinayet
Son Güncelleme:
Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Karar Belli Oldu! Tutukluluğu Devam Edecek Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Karar Belli Oldu
Piyasaya Süreceklerdi! 25 Ton Bozuk Tavuk Ele Geçirildi Piyasaya Süreceklerdi! 25 Ton Bozuk Tavuk Ele Geçirildi
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Karar Belli Oldu! Tutukluluğu Devam Edecek Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Karar Belli Oldu
O Parayı Artık Kiracı Değil Ev Sahibi Ödeyecek: Yargıtay'dan Milyonları Etkileyen Karar O Parayı Artık Kiracı Değil Ev Sahibi Ödeyecek: Yargıtay'dan Milyonları Etkileyen Karar
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı
Bungalov Tuzağı Çöktü! 23 Şüpheli Tutuklandı Bungalov Tuzağı Çöktü! 23 Şüpheli Tutuklandı
Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire… 2026 Maaş Hesapları Sızdı! İşte 2026 Ocak Yeni Zam Senaryosu Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire… 2026 Maaş Hesapları Sızdı! İşte 2026 Ocak Yeni Zam Senaryosu