Kuaför Dükkanında Sır Ölüm! Yakınları Ulaşamayınca...

Samsun'da yakınlarının ulaşamadığı kadın kuaför, iş yerinde ölü bulundu. Polis olayın perde arkasını araştırıyor.

Düzce’de Camikebir Mahallesi Cevat Şahin Sokak’ta bulunan bir kadın kuaföründe şüpheli bir ölüm meydana geldi. Akşam saatlerinde yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine polis ekipleri iş yerine gitti.

İçeri giren ekipler Sevinç Y.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

