Samsun'da Motosikletteki 2 Gence Kurşun Yağmuru!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde motosiklet üzerinde oturan iki gence düzenlenen silahlı saldırı mahallede büyük panik yarattı. 20 yaşındaki Kadirhan Y. ve 18 yaşındaki Yusuf İ.Ç., kimliği belirsiz kişilerce tabancayla vurularak ağır yaralandı. Saldırı sırasında ateşlenen kurşunlar bina giriş kapısına, bir ayakkabı dükkanının vitrin camına ve gençlerin bulunduğu motosiklete isabet etti. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadirhan Y.’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

7 KİŞİYE GÖZALTI

Polis ekipleri kısa sürede geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan çalışmada, olayla ilişkilendirilen 1’i 18 yaşından küçük 7 kişi tespit edildi. E.İ. (22), A.S. (24), K.R. (18), Y.S. (26), S.E.Ç. (18), G.S. (20) ve 15 yaşındaki B.S. gözaltına alındı. Saldırganların, önceki bir kavganın devamı olarak 4 motosikletle olay yerine gelip ateş açtıkları belirlendi. 15 yaşındaki şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA