Berber Dükkanına Silahlı Saldırı! Dehşet Anları Kamerada

Sinop’un Ayancık ilçesinde berber dükkanına giren kasklı bir saldırgan, tabancayla berber M.Y.’ye peş peşe ateş açtı. Olay, ilçe merkezindeki iş yerinde meydana geldi. Motosikletle dükkanın önüne gelen iki kişiden biri içeri girdi ve silahını çıkararak berbere ateş etmeye başladı. Saldırgan daha sonra dışarıda motosiklette bekleyen arkadaşıyla birlikte hızla uzaklaştı.

SALDIRI ANI KAYDEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Y., ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kasklı saldırganın tabancayla peş peşe ateş ettiği, berberin ise müşterisinin arkasına sığındığı görüldü. Polis, motosikletli iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA