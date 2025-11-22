Ünlü Fenomen Sevim Alan’ın Ataşehir’deki Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı

Ataşehir’de sabaha karşı ünlü sosyal medya fenomeni Sevim Alan’a ait güzellik merkezine motosikletli saldırganlar tarafından kurşun yağdırıldı. İş yerinin dört noktasına mermi isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ünlü Fenomen Sevim Alan’ın Ataşehir’deki Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı
Ataşehir’de Sevim Alan’ın Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı! Motosikletli Şüpheliler Kaçtı
İstanbul’da sosyal medya fenomeni Sevim Alan’a ait güzellik merkezinde sabah erken saatlerde silahlı saldırı gerçekleşti. Motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği saldırıda iş yerinin dört noktasına kurşun isabet ederken, şans eseri yaralanan olmadı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

SABAHA KARŞI KORKU DOLU ANLAR

Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi’nde bulunan Sevim Alan Güzellik Merkezi, saat 05.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin hedefi oldu. Motosikletle iş yerinin önüne gelen iki kişiden biri, belinden çıkardığı silahla dükkânın önüne doğru ardı ardına ateş açtı.

BİNA KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde saldırıda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Ancak binanın dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği tespit edildi.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaparken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: DHA

