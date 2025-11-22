Aile Yemeği Kabusa Döndü! 19 Yaşındaki Rümeysa Nişanlısının Evine Yönelik Silahlı Saldırıda Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olay dün akşam Gündoğu Mahallesi’nde meydana geldi. Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur’un kızı Rümeysa Sanpur, yemeğe gittiği nişanlısının evinde bulunuyordu. İddiaya göre, eve nişanlısının husumetlisi olduğu belirtilen bir grup silahla ateş açtı. Evdekiler saldırıya karşılık verince çatışma çıktı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açılan ilk ateşte ağır yaralanan Rümeysa Sanpur, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, geniş çaplı soruşturmada 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Genç kız için Sokollu Mehmet Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene Kırklareli Valisi Uğur Turan, eski Vali Osman Bilgin, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gerenli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA