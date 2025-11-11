Diyarbakır'da Kanlı Pusu! Otomobiline Binerken...

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 48 yaşındaki Yunus Atabey, otomobiline bineceği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 yaşındaki Yunus Atabey, yakınının iş yerini ziyaret ettikten sonra aracına binmek üzere dışarı çıktı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Atabey’e tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Atabey ağır yaralı olarak yere yığıldı.

Diyarbakır'da Kanlı Pusu! Otomobiline Binerken... - Resim : 1

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Atabey’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri uzun süre delil topladı. Atabey’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

DHA

