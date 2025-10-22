Kuyuda Cansız Bedeni Bulunan Hasret’in Ölümünde Şok Detay: Cinayet Şüphelisi 5 Kişinin Daha Katili Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında, 19 Ekim sabahı hayvan otlatan köylüler, su kuyusunda genç bir kızın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cansız beden, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede uzun süredir kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu’nun ailesi, morgda yapılan teşhisle cesedin kızlarına ait olduğunu doğruladı. Akkuzu’nun cenazesi otopsi ve detaylı inceleme yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Hasret Akkuzu

AYDIN’DA GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma yürüttü. İlk etapta 6 kişi gözaltına alınırken, Hasret Akkuzu’yu öldürmekle bağlantılı olduğu düşünülen Deniz Boyacı’ya ulaşılamadı. Yapılan araştırmalar sonucu Boyacı’nın Aydın’da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenlenen operasyonla onu da gözaltına aldı.

5 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Deniz Boyacı, 2001 yılında henüz 17 yaşındayken, Çaycuma ilçesinde Koramanlar Mahallesi’nde Ahmet Kavak, birlikte yaşadığı Ayşe Akça ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürmekle suçlanıp tutuklanmıştı. Bu olaydan dolayı hapis cezası ala ve 2016 yılında tahliye edilen Boyacı, kısa süre sonra başka bir cinayetten dolayı yeniden tutuklandı.

Boyacı, 2001 yılında 4 kişinin öldürülmesi olayından üç ay önce Konya’da bir müteahhidin öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle de tutuklanarak 12 yıl hapis cezası aldı. Cezaevinde bir süre kaldıktan sonra açık cezaevine alınan Boyacı, izinli çıktığı sırada geri dönmedi.

Cinayet şüphelisi Deniz Boyacı

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aydın’da yakalanan Deniz Boyacı ise sorgulanmak üzere Zonguldak’a getirilecek.

Kaynak: DHA