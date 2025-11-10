Nusaybin’de Korkunç Cinayet! Kavga Ettiği Kişiyi Otomobille...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, kanlı bitti. Çağ Çağ Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyüp tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otomobiline binerek karşı gruptaki K.A.'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan K.A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayın ardından otomobiliyle kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı. Kavgaya karışan diğer kişiler gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

