Nusaybin’de Korkunç Cinayet! Kavga Ettiği Kişiyi Otomobille...

Nusaybin’de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri arabaya atlayıp karşısındaki kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kişi öldü.

Nusaybin’de Korkunç Cinayet! Kavga Ettiği Kişiyi Otomobille...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, kanlı bitti. Çağ Çağ Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyüp tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otomobiline binerek karşı gruptaki K.A.'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan K.A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayın ardından otomobiliyle kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı. Kavgaya karışan diğer kişiler gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Ankara'da Dehşet Anları... İş Yerine Kurşun Yağmuru!Ankara'da Dehşet Anları... İş Yerine Kurşun Yağmuru!Güncel

Kastamonu’da Dehşet! Baba, Oğlunu ÖldürdüKastamonu’da Dehşet! Baba, Oğlunu ÖldürdüGüncel

Garajda Dehşet! Otomobilinde Ölü BulunduGarajda Dehşet! Otomobilinde Ölü BulunduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Mardin
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kadıköy'de Vahşet! Genç Kadını Benzin Dökerek Yaktı Kadıköy'de Vahşet! Genç Kadını Benzin Dökerek Yaktı
Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü
'Dijital Kıyamet' Yaklaşıyor! Bilim Dünyası 2028'i Gösterdi 'Dijital Kıyamet' Yaklaşıyor! Bilim Dünyası 2028'i Gösterdi
Sındırgı Yine Sallandı! AFAD ve Kandilli'den Açıklama Sındırgı Yine Sallandı! AFAD ve Kandilli'den Açıklama
Nusaybin’de Korkunç Cinayet! Kavga Ettiği Kişiyi Otomobille... Korkunç Cinayet! Kavga Ettiği Kişiyi Otomobille...
Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Bomba Rakam... 'İlk Kez Duyuyorum' Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Bomba Rakam... 'İlk Kez Duyuyorum'