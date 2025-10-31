İETT Otobüsündeki Cinayet Anı Kamerada! Yanına Oturan Yolcuya Aniden Saldırdı

İstanbul'da seyir halindeki bir İETT otobüsünde yaşanan kavga, saniyeler içinde kanlı bir saldırıya dönüştü. 65 yaşındaki Kazım Özturlay bıçak darbeleriyle hayatını kaybetmesine neden olan cinayet anı görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Arnavutköy’de bugün öğle saatlerinde Hadımköy seferini yapan İETT otobüsünde korkunç bir cinayet işlendi. Yolculardan Metin K. (55), henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında oturan Kazım Özturlay’a (65) saldırdı. Kısa süreli boğuşmadan sonra Metin K., defalarca bıçak darbesi savurduğu yaşlı adamı ağır yaraladı.

ŞOFÖRÜ DE YARALADI

Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özturlay'ın yardımına otobüs şoförü Ersin Bozdağ koştu. Kavgayı ayırmaya çalışan Bozdağ da yaralandı. Saldırgana otobüsteki yolcular müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazım Özturlay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan otobüs şoförü Ersin Bozdağ ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırgan Metin K.'nın da yaralandığı ve aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

