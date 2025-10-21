Edremit'te Cinayet Zincirinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Yeni Detaylar Kan Dondurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edremit’te yaşanan kanlı olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Cinayetleriyle ülke gündemine oturan cezaevi firarisi Mustafa Emlik’in ilk hedefinin, takıntılı olduğu A.C. isimli bir kadın olduğu belirlendi.

Emlik’in, gayriresmi olarak çalıştığı bir inşaat firmasının satış ofisinde tanıştığı A.C.’ye defalarca yakınlaşma girişiminde bulunduğu, ancak her defasında reddedildiği öğrenildi.

Reddedilmeyi hazmedemeyen saldırganın bu durumu takıntı haline getirdiği ve olaylardan önce kadını defalarca aradığı tespit edildi.

A.C., ifadesinde saldırganın sürekli aradığını ve kendisinden zarar görebileceğini düşündüğü için telefonlara yanıt vermediğini söyledi.

A.C.’NİN ABİSİ VE ESKİ SEVGİLİSİ DE SALDIRININ HEDEFİ OLDU

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Emlik’in yaraladığı Doğan Can, A.C.’nin ağabeyi; market işletmecisi Ramazan Özbek ise A.C.’nin kısa süre önce ayrıldığı eski sevgilisi çıktı.

Bu detay, saldırının kişisel bir hesaplaşma planı çerçevesinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, YEDİ KİŞİYİ YARALADI

Edremit’te 3 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralayan Mustafa Emlik, olay gecesi Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi tabancayla vurarak şehit etmiş, ardından Ekri’nin aracını gasbedip kaçmıştı.

Kaçarken yolda Volkan Özalp’i de ağır şekilde yaralayan Emlik’in, aynı gece iki sokak ötede bulunan Olcay Özdemir’i de öldürdüğü belirlendi.

Yapılan kriminal incelemelerde Özdemir’in de Emlik’in kurbanı olduğu kesinleşti. Böylece saldırganın öldürdüğü kişi sayısı üçe yükseldi.

KABARIK SUÇ DOSYASI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda Emlik’in geçmişinde çok sayıda suç kaydı bulundu.

“Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Basit yaralama” ve “Birden fazla kişiyle tehdit” suçlarından ceza aldığı belirlendi.

2013 yılında Silivri’de çalıştığı oto yıkamada patronunu bıçakla yaralayan Emlik’in, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve Eylül 2019’da Burhaniye T Tipi Cezaevi’ne konulduğu tespit edildi.

Kapalı cezaevinde geçirdiği sürenin ardından 26 Haziran 2025’te açık cezaevine geçmek üzere serbest bırakılan Emlik, 48 saat içinde teslim olması gerekirken ortadan kayboldu. Burhaniye Başsavcılığı, 29 Haziran’da firari Emlik hakkında arama kararı çıkardı.

PLANLI BİR SALDIRI

Soruşturma, saldırganın olayları tesadüfen değil, önceden planlayarak gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Emlik’in hem reddedildiği kadına hem de kadının yakınlarına yönelik intikam planı yaptığı değerlendiriliyor.

NE OLMUŞTU?

Emlik, Edremit'te üç kişiyi öldürüp ikisi polis 7 kişiyi yaralanmıştı. Emlik, Uzman Çavuş Kemal Ekri'yi tabancayla şehit etmiş, arabasını gasbetmiş ve kaçarken yolda Volkan Özalp'i de yaralanmıştı.

