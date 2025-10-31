İBB'ye ‘Casusluk’ Soruşturmasında 4 Kişiye Tutuklama Talebi

İBB'ye yönelik “casusluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Son Güncelleme:
İBB'ye ‘Casusluk’ Soruşturmasında 4 Kişiye Tutuklama Talebi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Aynı gün yapılan duyuruda, İBB’ye yönelik “Veri Uygulaması” soruşturması kapsamında da 15 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı.

Açıklamada, belediyeye ait “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamalarıyla ilgili çeşitli iddialara yer verilmişti. Gözaltına alınan 15 kişiden 6’sı tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

4 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA İSTENDİ

Başsavcılık, ilerleyen günlerde yaptığı yeni açıklamada aynı soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bugün gelen son bilgilere göre ise bir kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı. Sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne getirilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İBB'ye 'Casusluk' Soruşturmasında Yeni GözaltılarİBB'ye 'Casusluk' Soruşturmasında Yeni GözaltılarGüncel
‘Casusluk’ Soruşturması: İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan İçin Tutuklama Kararı‘Casusluk’ Soruşturması: İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan İçin Tutuklama KararıSiyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Son Güncelleme:
İmamoğlu'nun Danışmanı İbrahim Özkan Serbest Bırakıldı İmamoğlu'nun Danışmanı İbrahim Özkan Serbest Bırakıldı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Komisyon Çok Önemli Kararlar Alacak' Bakan Tunç Açıkladı! 'Komisyon Çok Önemli Kararlar Alacak'
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Bu Tutarı Aşan Devlet Desteği Alamayacak Devlet Desteği İçin Elektrik Faturasına Sınır Getirildi
Güllü'nün Ölümünde Kan Donduran İfade! 'Ben Yaptım Çok Pişmanım' Güllü'nün Ölümünde Kan Donduran İfade! 'Ben Yaptım Çok Pişmanım'
Maaşlardan Her Ay Zorunlu Kesinti Yapılacak! Tarih Verildi! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor Maaşlardan Her Ay Zorunlu Kesinti Yapılacak! Tarih Verildi! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor
Bolu Kartalkaya Otel Yangını Davasında Karar Açıklandı Bolu Kartalkaya Otel Yangını Davasında Karar Açıklandı
Ozan Elektronik Para AŞ'ye Kayyım Atandı! 10 Şüpheliye Gözaltı Kararı İstanbul’da Elektronik Para Şirketine Kayyım Atandı