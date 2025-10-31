İmamoğlu'nun Danışmanı İbrahim Özkan Serbest Bırakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir gözaltı kararı verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

İbrahim Özkan, savcılıktaki ifadesinin ardından saat 17.00 sıralarında serbest bırakıldı.

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE GEÇMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde İYİ Parti Grubu Başkanvekilliği görevini yürüten İbrahim Özkan, 2023 yılında partisinin Ekrem İmamoğlu’na destek vermeme kararına tepki göstermişti. Bu kararın ardından 23 Aralık 2023’te İYİ Parti’den istifa eden Özkan, aynı zamanda İBB Grup Başkanvekilliği görevini de bıraktı.

Özkan, istifasını sosyal medya platformu X üzerinden, “Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık ‘hür ve müstakilim’. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum” ifadeleriyle duyurmuştu.

Söz konusu dönemde İbrahim Özkan, Ekrem İmamoğlu tarafından danışmanlık görevine getirildi.

Kaynak: ANKA