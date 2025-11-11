MSB'ye Ait Kargo Uçağı Gürcistan'da Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır."

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Düşen uçağa ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüştüğünü belirterek, bakanın olay yerine geçtiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

'RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Aliyev "Şehit askerlerimizin acı haberiyle derin üzüntü duyduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-DHA