İstanbul'da Su Krizi Kapıda mı? Barajlardaki Doluluk Oranı Endişe Verici

İstanbul barajlarında doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Bazı barajlarda su miktarı kritik eşiklerin de altına düştü.

İstanbul’da barajlardaki su seviyesi tehlikeli biçimde düşüyor. Kentte 15 Nisan’da yüzde 82.22’ye kadar çıkan doluluk oranı, kuraklık ve düşük yağış nedeniyle bugün itibarıyla yüzde 19.81 seviyesine geriledi. Bu değer, son 10 yılın aynı dönemine göre kaydedilen en düşük oran oldu. Kente su sağlayan baraj ve göletlerin toplam 868 milyon 683 bin metreküp kapasitesine karşın mevcut su miktarı 171 milyon 89 bin metreküpte kaldı.

GÜNCEL DURUM NASIL?

Barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle:

• Ömerli: yüzde 17.34
• Darlık: yüzde 28.49
• Elmalı: yüzde 50.05
• Terkos: yüzde 21.97
• Alibey: yüzde 12.19
• Büyükçekmece: yüzde 21.65
• Sazlıdere: yüzde 19.35
• Istrancalar: yüzde 21.72
• Kazandere: yüzde 1.70
• Pabuçdere: yüzde 3.61

SON 10 YILIN KASIM VERİLERİ

İSKİ’nin son 10 yıla ait 23 Kasım tarihli karşılaştırmalı doluluk oranları ise şöyle:
2016’da yüzde 34.98

  • 2017’de yüzde 55.41
  • 2018’de yüzde 49.35
  • 2019’da yüzde 36.59
  • 2020’de yüzde 26.30
  • 2021’de yüzde 41.52
  • 2022’de yüzde 35.19
  • 2023’te yüzde 23.78
  • 2024’te yüzde 27.75
