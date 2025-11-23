Cezaevinde Zehirlenen Hükümlü Sayısı 266'ya Çıktı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde dün akşam yemeğinde hükümlülere hazır konserve balık verildi. Yemeğin ardından kısa süre içinde çok sayıda hükümlü mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle revire başvurdu.

Şikayetlerin artması üzerine cezaevi yönetimi sağlık ekiplerine haber verdi. İlk belirlemelerde açık cezaevinde 141 hükümlünün yemekten etkilendiği tespit edildi. Bu kişilerin tamamı kentteki hastanelere sevk edildi. 127 hükümlü tedavi sonrası taburcu edilirken, 14 hükümlünün tetkiklerinin sürdüğü bildirildi.

BENZER VAKALAR ARTTI

Aynı saatlerde, aynı kampüsün içindeki diğer cezaevlerinden de benzer ihbarlar gelmeye başladı. 1 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 73, 2 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 52 hükümlü mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle sağlık birimlerine başvurdu. Bu grupların tümü ayakta tedavi edildi ve taburcu edildi. Gece boyunca başvurular devam ederken, toplam sayının 266 hükümlüye ulaştığı açıklandı. Artan vaka nedeniyle kampüs içinde sahra hastanesi kuruldu ve sağlık ekipleri tarama çalışmalarını sürdürmeye başladı.