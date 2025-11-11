3 Ölü, Sır Gece! Önce Otelde Melisa'yı Katletti Sonra... Dehşette Flaş Detaylar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün gece Büyükçekmece'ye bağlı Mimarsinan Mahallesi D-100 Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.

Bir iş yerinde çalışanlar silah sesleri duyunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, bir otomobilin şoför koltuğunda ve ön yolcu koltuğunda iki kişinin yaralı halde olduğunu gördü. Şoför koltuğundakinin Emre Güçlü olduğu, ağır yaralı şekilde Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ön koltukta bulunan Emrah Yılmaz ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Emre Güçlü de kaldırıldığı hastanede bir süre sonra öldü.

Emrah Yılmaz

İncelemelerin ardından saldırıda hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÖNCE BİR KADINI KATLETMİŞ

Ekipler, olay yerinin yakınındaki Marina Park Otel'in güvenlik kameralarını incelediği sırada, otel görevlileri 311 numaralı odada bir kadının da ölü bulunduğunu bildirdi. Odaya geçen ekipler, Melisa Kölekçi (27) isimli kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde 2 adet 9 mm kovan bulundu.

Yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişiyi de vuran kişinin Hakan K. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

