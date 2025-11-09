İstiklal Caddesi’nde Silahlı Saldırı! Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beyoğlu İstiklal Caddesi civarında dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir kafeterya çalışanı ile otel çalışanları arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Şehit Muhtar Mahallesi’ndeki bir sokakta saat 10.00 civarında yaşanan olayda, kafeteryada çalışan Salih B. (22), motosikletle geldiği sokakta otelin önünde bekleyen Talip T.’yi (36) darp etti. Önceden gürültü nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen taraflar arasında başlayan arbede kısa sürede büyüdü.

OTELDEN SİLAHLA MÜDAHALE

Kavgayı gören otel çalışanı Sayim T. (58), otelden çıkarak Salih B. ve yanında bulunan Emircan A.’ya (25) ateş etti. Olayda saldırıya uğrayan 2 kişi yaralanırken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıya karışan Sayim T., Talip T. ve Ömer A.’yı (26) kısa sürede gözaltına aldı. Otelde yapılan aramalarda olayda kullanılan ve bulundurma ruhsatı bulunan 2 silah ele geçirildi. Yaralı Emircan A.’nın 2, Ömer A.’nın ise 1 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, motosikletle gelen Salih B.’nin otel önündeki Talip T.’yi darp ettiği, ardından Sayim T.’nin otelden çıkarak ateş ettiği anlar görülüyor. Saldırıya tepki gösteren bir kişi ise yara almadan kaçarak yakındaki bir dükkana sığınıyor.

Kaynak: DHA