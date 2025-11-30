Muhammed Kendirci'nin Acısı Dinmeden... İkinci Kompresör Vahşeti!

Şanlıurfa'da kompresörlü işkence sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin acısı geçmeden, bu kez Bolu’dan benzer bir haber geldi.

Muhammed Kendirci'nin Acısı Dinmeden... İkinci Kompresör Vahşeti!
Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde meydana gelen olayda, mesai arkadaşının 'şaka' diyerek kompresörle vücuduna basınçlı hava uyguladığı işçi ağır yaralandı. Olay, yaklaşık 5 gün önce Göynük’teki bir enerji santralinde meydana geldi. Santralde çalışan bir işçi, birlikte çalıştığı Ö.K.’ye iddiaya göre 'şaka' yapmak amacıyla kompresörle hava bastı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Olayın ardından fenalaşan Ö.K., kendi imkanlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Ö.K.’nin hastanede yapılan kontrolde kalın bağırsağında yırtık tespit edildi. Başarılı bir operasyon geçiren işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren işçiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE ŞANLIURFA'DAN GELEN HABERLE SARSILMIŞTI

Bu olay, önceki haftalarda Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde kompresörlü işkence nedeniyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin trajedisini hatırlattı. Muhammed Kendirci, çalıştığı iş yerinde kompresör hortumuyla vücuduna basınçlı hava sıkılması sonucu ağır yaralanmış ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA

