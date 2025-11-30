Yangın Faciasında 7 İşçi Can Vermişti... Fabrika Sahibi Cezaevinde Öldü!

Dilovası'ndaki Fabrika yangınında 7 işçinin ölümünden sorumlu tutulan iş yeri sahibi cezaevinde fenalaştı. Kalp krizi geçiren sanık kurtarılamadı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında 7 işçi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından başlatılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alınmış ve aralarında iş yeri sahibi Kurtuluş O.’nun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Aynı süreçte Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., Zabıta Müdürü N.B. ve bazı zabıta görevlileri açığa alınmıştı.

Yangın Faciasında 7 İşçi Can Vermişti... Fabrika Sahibi Cezaevinde Öldü! - Resim : 1
Kurtuluş O.

Tutuklu Kurtuluş O., Kandıra Cezaevi’nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve anjiyo yapılan iş yeri sahibi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yangın Faciasında 7 İşçi Can Vermişti... Fabrika Sahibi Cezaevinde Öldü! - Resim : 2

