19 Yıllık Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı! 'Ben Unuttum, Siz Unutmadınız'

Sarıyer’de 2006’da faili meçhul kalan iki cinayet, koli bandındaki parmak izinin yeniden incelenmesiyle çözüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden biri ifadesinde "Abi ben unuttum, siz unutmadınız" diyerek dikkat çekti.

19 Yıllık Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı! 'Ben Unuttum, Siz Unutmadınız'
17 Aralık 2006’da Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldüğünde içeride iki ceset bulunmuştu. Üst kattaki iş yerinin sahibi Yunis Doğan’ın boğularak öldürülüp domuz bağıyla bağlandığı, alt katta bulunan Hacer Eginay’ın ise 57 bıçak darbesiyle katledildikten sonra koli bandına sarılarak ateşe verildiği belirlenmişti. O dönem yapılan soruşturmada örgüt bağlantısı ihtimali üzerinde durulsa da herhangi bir şüpheliye ulaşılamamıştı.

YENİDEN ANALİZ EDİLDİ

Dosyanın yeniden açılmasıyla, yangın sırasında yanmayan bir koli bandı üzerindeki parmak izi gelişmiş teknolojiyle tekrar analiz edildi. İz, Rüstem Ş.’ye (40) ait çıktı. Şüphelinin 2006’da askerden yeni döndüğü ve olaydan kısa süre önce bölgede bulunduğu belirlendi. Rüstem Ş.’nin cep telefonu kayıtlarının incelenmesiyle Cavit G. (41) ve İran uyruklu Mohsen F. (57) de tespit edildi. Soruşturmada, Mohsen F.’nin bir süre Yunis Doğan’ın yanında çalıştığı, ancak hastalığı için toplanan yardım parasının kendisine verilmediği iddiası nedeniyle aralarında derin bir husumet olduğu ortaya çıktı. Olay günü üç şüphelinin iş yerinde birlikte oldukları, tartışmanın hızla şiddete dönüştüğü anlaşıldı.

'ABİ BEN UNUTTUM, SİZ UNUTMADINIZ'

Operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden Rüstem Ş., polise verdiği ilk ifadede cinayet anını anlatırken, “Abi ben unuttum, siz nasıl unutmadınız” sözleriyle dikkat çekti. Şüpheli, Hacer Eginay’ın Mohsen tarafından bıçaklandığını, kendisinin korkuyla kaçtığını, daha sonra cesedin koli bandına sarılmasında yer aldığını itiraf etti. Şüphelilerin olaydan sonra birlikte kafeteryaya gittiği, ertesi gün çıkan yangın haberini gazetelerden öğrendikleri belirlendi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden üçü tutuklanırken, bir kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Cinayet Sarıyer
