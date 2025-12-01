8 Yaşındaki Kızını Feci Şekilde Döven 'Baba' Tutuklandı!

Adana’da 8 yaşındaki kızını sokak ortasında feci şekilde darp eden Abdurrahman B., yakalanarak tutuklandı. Zanlının ifadesi 'Pes' dedirtti.

Son Güncelleme:
8 Yaşındaki Kızını Feci Şekilde Döven 'Baba' Tutuklandı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre olay 28 Kasım günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesinde gece meydana gelmişti. Olayda yabancı uyruklu baba Abdurrahman B. (33) yanında eşi ve 3 çocuğuyla birlikte ara sokağa girmiş 8 yaşındaki kızı M.B. yanından uzaklaşınca onu tutup önce kafasını arabanın arkasına vurmuş daha sonrada yere fırlatmıştı. Ardından baba hiç bir şey olmamış gibi çocuğun elinden tutup gitmişti.

8 Yaşındaki Kızını Feci Şekilde Döven 'Baba' Tutuklandı! - Resim : 1

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bu anlar saniye saniye güvenli kamerası tarafından kaydedilmişti. Konunun haber olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçip babayı merkez Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesinde yakalamıştı. Gözaltına alınan baba alınan ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde kızı yanından uzaklaştığı için sinirlenip darp ettiğini söyleyen baba çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Adana Şiddet
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
19 Yıllık Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı! 'Ben Unuttum, Siz Unutmadınız' 19 Yıllık Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı!
Kayıp Çocuktan Kötü Haber! Ağaçlık Alanda... Kayıp Çocuktan Kötü Haber! Ağaçlık Alanda...
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Cep Telefonu Olan Herkesi İlgilendiriyor! 3 Ay Süre Verildi! Otomatik Kapatılacak Cep Telefonu Olan Herkesi İlgilendiriyor! 3 Ay Süre Verildi! Otomatik Kapatılacak
Bakan Şimşek’ten Maaş Zammı İçin Kritik Sinyal! Enflasyon Tahminini Açıkladı Bakan Şimşek’ten Maaş Zammı İçin Kritik Sinyal! Enflasyon Tahminini Açıkladı
Orman Macerası Kabusa Döndü! Mahsur Kalan Çocuklardan Acı Haber Orman Macerası Kabusa Döndü! Kayıp Çocuklardan Acı Haber
Ünlü Oyuncudan Kötü Haber! Murat Cemcir Apar Topar Yoğun Bakıma Kaldırıldı Murat Cemcir Apar Topar Yoğun Bakıma Kaldırıldı
İddialı Dizinin Fişi Çekildi! Reyting Krizi Sonunu Getirdi! Erken Final Yapıyor İddialı Dizinin Fişi Çekildi! Reyting Krizi Sonunu Getirdi! Erken Final Yapıyor