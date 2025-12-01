Seçil Erzan Davasında Flaş Karar! Cezayı Duyunca Gözyaşlarına Boğuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Yüksek karlı gizli fon' vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu yaklaşık 40 kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında karar çıktı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya jandarma eşliğinde getirilen Erzan, esas hakkındaki mütalaanın ardından uzun bir savunma yaptı.

'TEHDİT EDİLDİM' SAVUNMASI

Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Erzan, kendisinin bir fon kurmadığını, bazı kişiler tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeğeni olduğunu söylediği bir kişinin kendisini sahte imza atmaya zorladığını öne sürdü. Futbol dünyasından pek çok ismin de aralarında bulunduğu mağdurlar, duruşmada Erzan’dan şikayetçi olduklarını yineledi.

KARAR ÇIKTI

Verilen aranın ardından hükmü açıklayan mahkeme heyeti, Erzan’a çok sayıda kişiyi nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından toplam 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezası verdi. Erzan, kararı duyduğu anda gözyaşlarına boğuldu. İddianamede Erzan’ın, yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırdığı iddia edilmiş; hakkında 109 yıldan 358 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Kaynak: AA