Seçil Erzan Davasında Flaş Karar! Cezayı Duyunca Gözyaşlarına Boğuldu

Fatih Terim, Arda Turan ve Muslera gibi isimleri 'yüksek kar' vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, 102 yıl 2 ay 2 gün hapse mahkum edildi. Eski banka yöneticileri beraat etti.

Son Güncelleme:
Seçil Erzan Davasında Flaş Karar! Cezayı Duyunca Gözyaşlarına Boğuldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Yüksek karlı gizli fon' vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu yaklaşık 40 kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında karar çıktı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya jandarma eşliğinde getirilen Erzan, esas hakkındaki mütalaanın ardından uzun bir savunma yaptı.

'TEHDİT EDİLDİM' SAVUNMASI

Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Erzan, kendisinin bir fon kurmadığını, bazı kişiler tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeğeni olduğunu söylediği bir kişinin kendisini sahte imza atmaya zorladığını öne sürdü. Futbol dünyasından pek çok ismin de aralarında bulunduğu mağdurlar, duruşmada Erzan’dan şikayetçi olduklarını yineledi.

Seçil Erzan Davasında Flaş Karar! Cezayı Duyunca Gözyaşlarına Boğuldu - Resim : 1

KARAR ÇIKTI

Verilen aranın ardından hükmü açıklayan mahkeme heyeti, Erzan’a çok sayıda kişiyi nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından toplam 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezası verdi. Erzan, kararı duyduğu anda gözyaşlarına boğuldu. İddianamede Erzan’ın, yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırdığı iddia edilmiş; hakkında 109 yıldan 358 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Seçil Erzan Yeniden Hakim Karşısına ÇıktıSeçil Erzan Yeniden Hakim Karşısına ÇıktıGüncel

Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme! Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar...Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme! Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar...Güncel

Fatih Terim’in Şoföründen Kafa Karıştıran İfade! Seçil Erzan’ı Yalancı ÇıkardıFatih Terim’in Şoföründen Kafa Karıştıran İfade! Seçil Erzan’ı Yalancı ÇıkardıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Seçil Erzan
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
8 Yaşındaki Kızını Feci Şekilde Döven 'Baba' Tutuklandı! 8 Yaşındaki Kızını Feci Şekilde Döven 'Baba' Tutuklandı!
Derbi Öncesi İstanbul’da Trafik Kilitlendi! Derbi Öncesi İstanbul’da Trafik Kilitlendi!
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Buruk'tan Kadıköy İsyanı 'Canımızı Zor Kurtardık!' Buruk'tan Kadıköy İsyanı 'Canımızı Zor Kurtardık!'
Cezaevi Nakil Aracı Kaza Yaptı! 23 Yaralı... Cezaevi Nakil Aracı Kaza Yaptı! 23 Yaralı...
Şanlıurfa'da Silahlı Kavga Dehşeti! 2 Ağır Yaralı Şanlıurfa'da Silahlı Kavga Dehşeti! 2 Ağır Yaralı
Türkiye’nin Dev Bankası Satılıyor! Kritik Görüşme Masada Türkiye’nin Dev Bankası Satılıyor! Kritik Görüşme Masada
Ünlü Oyuncudan Kötü Haber! Murat Cemcir Apar Topar Yoğun Bakıma Kaldırıldı Murat Cemcir Apar Topar Yoğun Bakıma Kaldırıldı