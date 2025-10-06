Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme! Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar...
Yüksek karlı fon vaadiyle Fatih Terim, Arda Turan gibi 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan’ın davasında savcılık mütalaasını sundu. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve eski yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun beraati istenirken, Erzan için ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından ceza talep edildi.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın yüksek getirili “gizli fon” vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi tanınmış isimlerin bulunduğu 41 kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı öne sürülen davada savcılık esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.
Mütalaada, sanık Seçil Erzan’ın “güveni kötüye kullanma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından cezalandırılması talep edildi. Öte yandan, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun suçsuzlukları nedeniyle beraatlerine karar verilmesi istendi.
Kaynak: DHA
