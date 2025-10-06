Pastaneye El Bombası Atmıştı, Korkunç Olayın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Adana’da 16 yaşındaki bir genç, müşteri dolu pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, şüpheli kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, yaşı küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Adana'da dün akşam 16 yaşındaki şüphelinin bir pastaneye attığı pimi çekilmemiş el bombasının atılma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
PASTANEYE BOMBA ATTI
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli Ö.G. (16) müşterilerin bulunduğu pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin yaşı küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Ö.G.’nin pastaneye yaklaşıp el bombasını attıktan sonra hızla kaçtığı anlar yer aldı.
O esnada içeride bulunan bir kişinin de panikle uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde şüphelinin elinde eldiven bulunması da dikkat çekti.
Kaynak: İHA