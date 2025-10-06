Pastaneye El Bombası Atmıştı, Korkunç Olayın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Adana’da 16 yaşındaki bir genç, müşteri dolu pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, şüpheli kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, yaşı küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'da dün akşam 16 yaşındaki şüphelinin bir pastaneye attığı pimi çekilmemiş el bombasının atılma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

PASTANEYE BOMBA ATTI

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli Ö.G. (16) müşterilerin bulunduğu pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Pastaneye El Bombası Atmıştı, Korkunç Olayın Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1
Adana’da 16 yaşındaki bir genç, müşteri dolu pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attı

Şüphelinin yaşı küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Ö.G.’nin pastaneye yaklaşıp el bombasını attıktan sonra hızla kaçtığı anlar yer aldı.

Pastaneye El Bombası Atmıştı, Korkunç Olayın Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2
Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

O esnada içeride bulunan bir kişinin de panikle uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde şüphelinin elinde eldiven bulunması da dikkat çekti.

Oktoberfest’te Bomba Paniği: Festival Alanı BoşaltıldıOktoberfest’te Bomba Paniği: Festival Alanı BoşaltıldıDünya
Adana'da Şok Saldırı! Pastaneye El Bombası AttıAdana'da Şok Saldırı! Pastaneye El Bombası AttıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bomba Adana
Son Güncelleme:
Bakan Güler, Senegalli Mevkidaşı Diop ile Görüştü Bakan Güler, Senegalli Mevkidaşı Diop ile Görüştü
Everest Dağı'nda Felaket: Yüzlerce Kişi Mahsur, Arama-Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor Everest Dağı'nda Felaket: Yüzlerce Kişi Mahsur, Arama-Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Aşk Acısını Bile Yaşamadan Gönlünü Kaptırdı! Hande Erçel’den Ayrılan Hakan Sabancı’dan Flaş Hamle: Beğeniyi Anında Geri Çekti Hakan Sabancı’dan Flaş Hamle!
Geçen Seneki Zammı Bilmişti! Asgari Ücret Zammını Açıkladı: SGK Uzmanı Net Rakam Verdi Asgari Ücrette Beklenen Zammı Açıkladı!
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler
Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu
Meteoroloji Tarih Verdi! Günlerce Sürecek Şiddetli Yağışlar Kapıda Meteoroloji Tarih Verdi! Şiddetli Yağışlar Kapıda
İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama