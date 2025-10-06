Pastaneye El Bombası Atmıştı, Korkunç Olayın Görüntüleri Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'da dün akşam 16 yaşındaki şüphelinin bir pastaneye attığı pimi çekilmemiş el bombasının atılma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

PASTANEYE BOMBA ATTI

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli Ö.G. (16) müşterilerin bulunduğu pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adana’da 16 yaşındaki bir genç, müşteri dolu pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attı

Şüphelinin yaşı küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Ö.G.’nin pastaneye yaklaşıp el bombasını attıktan sonra hızla kaçtığı anlar yer aldı.

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

O esnada içeride bulunan bir kişinin de panikle uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde şüphelinin elinde eldiven bulunması da dikkat çekti.

Kaynak: İHA