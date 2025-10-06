Bakan Güler, Senegalli Mevkidaşı Diop ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Birame Diop ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada Güler'in, Diop'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Yaşar Güler ve Senegalli mevkidaşı, baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Toplantı sonrası her iki Bakan tarafından 'Türkiye Cumhuriyeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Senegal Silahlı Kuvvetlerine Arama Kurtarma ve Deniz Gözetimi Eğitimi ve Desteği Sağlanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı."

Kaynak: AA

