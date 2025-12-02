Ankara'da Feci Kaza! Ünlü Estetik Doktoru Zülfü Akşit Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Polatlı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası, sağlık camiasını yasa boğdu. Polatlı-Konya kara yolunda bir otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu medikal estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybetti. Kazada 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Konya istikametine doğru ilerleyen bir otomobil, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunanlar ağır şekilde yaralandı. Olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Televizyon programlarına yaptığı katılımlar ve estetik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Zülfü Akşit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA