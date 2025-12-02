En Büyük Hayali Kabusa Döndü: Yabancı Gelin Kaçtı, Baba Canına Kıydı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’nin Biga ilçesinde psikolojik sorunları olan oğlunun evlendiğini görme hayali kuran bir babanın umut dolu çabası faciayla sonuçlandı. Sabah’ta yer alan habere göre, Cezayir’den para karşılığı getirilen gelinin düğün takılarıyla ortadan kaybolması üzerine büyük bir bunalıma giren Ramazan Gümüşsoy, yaşamına son verdi.

'500 BİN LİRA ÖDEYEREK TÜRKİYE'YE GETİRDİ' İDDİASI

Eşiyle birlikte bir mobilya mağazasında çalışan 50 yaşındaki Ramazan Gümüşsoy, psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Muammer Gümüşsoy’un yuva kurabilmesi için uzun süredir gelin arayışı içindeydi. Son dönemde bölgede yaygınlaşan “yabancı gelin” uygulaması üzerine aile, Cezayirli bir adayla iletişim kuran bir aracıyla anlaştı. İddiaya göre gelin adayı Hadil Ayad’ın Türkiye’ye gelebilmesi için aracıya 500 bin lira ödeme yapıldı. Eylül ayında Biga’ya gelen Ayad ile Muammer Gümüşsoy, 27 Ekim’de yapılan düğünle evlendi.

ALTINLARI TOPLAYIP KAYIPLARA KARIŞTI

Mutluluk kısa sürdü. İddialara göre Cezayirli Ayad, düğünde takılan altın ve paraları geçen hafta alarak evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Akşam eve geldiğinde eşini bulamayan Muammer Gümüşsoy durumu ailesine anlattı. Bu haber, tüm hayallerini oğlunun mutluluğuna bağlayan baba Ramazan Gümüşsoy’u derinden sarstı.

HAYATINA SON VERDİ

Düğün için büyük ölçüde borçlandığı öğrenilen Ramazan Gümüşsoy, yaşadıklarını gururuna yediremedi. Komşularının da şokla karşıladığı olayda Gümüşsoy, önceki gün kimsenin olmadığı sırada evinin tavanına kendini asarak intihar etti.

Kaynak: Sabah