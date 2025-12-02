Silivri Botaş Tesislerinde Yangın! Tesisler Boşaltıldı

Silivri ilçesinde bulunan Botaş tesislerinde yangın ihbarı üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle bölge tahliye edilirken, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Silivri'de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için müdahalede bulunuyor.

Tesiste görevli personel tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"02.12.2025 Salı Günü saat 14.30 sıralarında Silivri’de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir."

Silivri Botaş Tesislerinde Yangın! Tesisler Boşaltıldı - Resim : 1

Silivri Botaş Tesislerinde Yangın! Tesisler Boşaltıldı - Resim : 2

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: DHA-İHA

