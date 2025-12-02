Bakan Kurum Açıkladı! 'Deprem Bölgesinde Artık Son Çiviler Çakılıyor, Son Tuğlalar Koyuluyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'taki Doğu Kent şantiye alanında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında 23 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede artık son çivilerin çakıldığını belirten Bakan Kurum, bölgede inşa edilen 453 bin konutun yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Alt yapısıyla, buradaki sosyal imkanlarıyla 17.500 kişi kapasiteli modern bir stadyumu inşa ediyoruz. Diğer taraftan, Azerbaycan mahallesinde işte konutlardan okullara, burada parklardan kültür merkezlerine kadar yeni bir yaşam alanını yüksettik ve Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin hizmetine sunduk.

'ÖRNEK UYDU KENTLER İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Diğer taraftan, Kahramanmaraş'ın yeni uydu kenti olacak ki bu işleri yaparken de örnek şehirciliği, 6 Şubat'ta söz verdiğimiz gibi şehrin ihtiyaçlarını, şehrin demografik yapısını düşünerek örnek uydu kentler inşa etmeye çalışıyoruz.

Altınova'da yaptığımız 550 bloktan oluşan 11.000 konutluk bir uydu kenti de Maraş'ımıza kazandırıyoruz. Ve bütün bu çalışmalar tamamlandığında, Kahramanmaraş'ımız, Türkiye yüzyılının şehircilik vizyonunu temsil eden, modern, iklim dirençli ve yine çevre dostu bir şehir olarak yeniden ayağa kalkacak, geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyecektir. Depremin ilk anında bu sokaklarda, bu caddelerde acıyı da umudu da hep birlikte yaşadık.

'DEPREM BÖLGESİ İÇİN GECE GÜNDÜZ MÜCADELE EDİYORUZ'

Deprem üstü Kahramanmaraş'da bu acıyı hep birlikte yaşadık, birbirimize destek olduk. Ama hiçbir gün, hiçbir zaman karamsarlığa düşmedik. Tek yürek olduk ve Maraş olduk, bu anlamda on bir olduk, Türkiye olduk. 86 milyon kardeşimizle birlikte deprem bölgesi için gece gündüz mücadele ediyoruz.

'11 İLİMİZİN TAMAMINDA ARTIK SON ÇİVİLER ÇAKILIYOR'

Gayret ve fedakarlık sayesinde bugün 11 ilimizin tamamında artık son tuğlalar koyuluyor ve artık son çiviler çakılıyor. Burada her geldiğimizde bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, valimizle birlikte milletimizi dinliyor. Milletimizin ihtiyaçlarını, milletimizin sıkıntılarını gidermek için de canla başla mücadele ediyoruz.

Adıyaman'ımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle deprem bölgesinde yaptığımız 350 bin konutun anahtarlarını büyük bir gururla, büyük bir coşkuyla, büyük bir mutlulukla milletimizle paylaştık ve oradaki mutluluğu görmeliydiniz. Bütün Adıyaman sokakta idi. Bütün Adıyaman liderimizi, Cumhurbaşkanımızı bağrına basmış, o gün 6 Şubat sabahı yaşadığı hüznü 350 bininci konutun tesliminde mutlulukla, gözyaşıyla evine kavuşmuş, iş yerine kavuşmuş vatandaşımızla bir aradaydık.

'YÜZDE 80'İNİ TAMAMLADIK'

Söz verdiğimiz gibi 450 bin konut ve iş yerinin yüzde 80'ini tamamlamış olduk. Allah'ın izniyle kasım ayı bitti. Artık aralık ayında da söz verdiğimiz gibi 453 bin konuttan daha da fazlasını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. 453 bin hak sahibi vatandaşımızla birlikte hem yerinde dönüşüm projelerimiz hem kentsel dönüşüm projelerimizle birlikte milletimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor ve bu ihtiyaçları gidermek için de şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için de bu mücadeleyi sürdürüyoruz.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR MÜCADELE"

Bugün geldiğimiz nokta devlet millet başarı hikayesidir. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleyi ortaya koymuştur ve söz verdiği gibi milletimize anahtarlarını, evlerini, iş yerlerini teslim etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu anlayışla saatte 23, günde 550 konut üreten, bilgiye, birikime, tecrübeye, liyakata sahip bir devlettir. Bu çok önemli bir tecrübedir.

Her türlü sosyal donatıyı içinde barındıran, altyapısıyla ki bu altyapı uzunluğu Türkiye çevresi kadar, 11 bin kilometre uzunluğa sahip bir altyapıyla birlikte bu çalışmalar yapılmaktadır. Tabii son olarak şunu da ifade etmek isterim. Biliyorsunuz, konteynerde kalan, hak sahibi olmayan vatandaşlarımız var. Bu deprem bölgesinin hemen hemen her ilinde, bu şekilde, evi olmayan, dar gelirli vatandaşlarımıza da, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını milletimize müjdelemiştik.

81 ilimizde, ilçelerimizde, 500 bin sosyal konutla, bu sosyal konutların içindeki mahalle konaklarıyla, buradaki aile sağlığı merkezleriyle, yine hem depreme dirençli hem de her türlü ihtiyacı giderecek sosyal devlet anlayışının da zirvesi olan projemizi milletimizle paylaşmıştık.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL İLK SOSYAL KONUTLARIMIZI TESLİM EDECEĞİZ'

Bu kapsamda deprem bölgesine de ayrı bir kontenjan ayırdığımızı, burada evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için de bu mücadeleyi ortaya koyduğumuzu ifade etmiştik. Ve Kahramanmaraşımız da bu kapsamda merkezde 4.800, Elbistan'da 1.500, Hafşin'de 600, Pazarcık'ta 400, Türkoğlu'nda 350, Nurhak'ta 250, Göksu'nda 180, Andırı'nda 50, Ekinözü'nde 35, Çağlayancelik'te 30 olmak üzere toplamda 8.195 konutu da burada Kahramanmaraş'ı hemşehrilerimize kazandıracağız. Ben şimdiden bu projelerimizin de Maraş'ımıza, 81 ilimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

Bu konutların inşası da deprem konutlarımızla birlikte eş zamanlı yürütülmektedir. İnşallah önümüzdeki yıl 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk sosyal konutlarımızı da Kahramanmaraş'ımıza, 11 ilimize teslim etmeye başlayacağız."

Kaynak: AA