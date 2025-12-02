Antalya’da Feci Olay: Televizyon İzlerken Eşi 8. Kattan Düştü, Haberi Polislerden Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi’nde gerçekleşti. Alzheimer hastası 70 yaşındaki Suzan Demir, 8. kattaki balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düştü.

KOMŞULAR AMBULANSI ARADI

Gürültüyü duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Demir’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri düşme noktasında detaylı çalışmalar yaptı.

EŞİ HABERİ EKİPLERDEN ALDI

Yetkililer durumu Suzan Demir’in eşine iletti. Haberi alan eş büyük bir şok yaşadı. Demir’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA