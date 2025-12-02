Antalya’da Feci Olay: Televizyon İzlerken Eşi 8. Kattan Düştü, Haberi Polislerden Aldı

Antalya'da yaşayan Alzheimer hastası Suzan Demir, 8. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde televizyon izleyen eşi, eşinin hayatını kaybettiğini polis ve sağlık ekiplerinden öğrendi.

Son Güncelleme:
Antalya’da Feci Olay: Televizyon İzlerken Eşi 8. Kattan Düştü, Haberi Polislerden Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi’nde gerçekleşti. Alzheimer hastası 70 yaşındaki Suzan Demir, 8. kattaki balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Antalya’da Feci Olay: Televizyon İzlerken Eşi 8. Kattan Düştü, Haberi Polislerden Aldı - Resim : 1

KOMŞULAR AMBULANSI ARADI

Gürültüyü duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Demir’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri düşme noktasında detaylı çalışmalar yaptı.

Antalya’da Feci Olay: Televizyon İzlerken Eşi 8. Kattan Düştü, Haberi Polislerden Aldı - Resim : 2

EŞİ HABERİ EKİPLERDEN ALDI

Yetkililer durumu Suzan Demir’in eşine iletti. Haberi alan eş büyük bir şok yaşadı. Demir’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Antalya
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı
DEM Parti Heyeti İmralı'ya Gidiyor DEM Parti Heyeti İmralı'ya Gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
3 Bakanlık ve SPK Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: 21 Gözaltı Kararı 3 Bakanlık ve SPK’ya FETÖ Operasyonu
Bahçeli’den Çarpıcı ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgusu: 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır' 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır'
Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı
Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Şok Ses Kaydı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Kaçış Planı Ortaya Çıktı Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Şok Ses Kaydı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Kaçış Planı Ortaya Çıktı
Asgari Ücret Zammı Öncesi TÜRK-İŞ'ten Bomba Çıkış! 'Hiçbir Şeyin Değişeceğini Zannetmiyorum' Asgari Ücret Zammı Öncesi TÜRK-İŞ'ten Bomba Çıkış