Antalya’da Feci Olay: Televizyon İzlerken Eşi 8. Kattan Düştü, Haberi Polislerden Aldı
Antalya'da yaşayan Alzheimer hastası Suzan Demir, 8. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde televizyon izleyen eşi, eşinin hayatını kaybettiğini polis ve sağlık ekiplerinden öğrendi.
Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi’nde gerçekleşti. Alzheimer hastası 70 yaşındaki Suzan Demir, 8. kattaki balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düştü.
KOMŞULAR AMBULANSI ARADI
Gürültüyü duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Demir’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri düşme noktasında detaylı çalışmalar yaptı.
EŞİ HABERİ EKİPLERDEN ALDI
Yetkililer durumu Suzan Demir’in eşine iletti. Haberi alan eş büyük bir şok yaşadı. Demir’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
