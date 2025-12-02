DEM Parti Heyeti İmralı'ya Gidiyor

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK lideri Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gidiyor.

Son Güncelleme:
DEM Parti Heyeti İmralı'ya Gidiyor
DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket ettiğini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket etti" denildi.

