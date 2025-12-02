Lezzetin Kalbi Gaziantep’te Atıyor! Türkiye'nin Gururu Baklava! Tülden İnce Hamuru ile UNESCO’dan Tescilli Lezzet

Gaziantep’in meşhur baklavası, ince açılmış yufkası, bol Antep fıstığı ve özel şerbetiyle sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da büyük ilgi görüyor. UNESCO tescilli bu tatlı, özel günlerin ve bayramların vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor. tv100 muhabiri Canan Altıntaş, baklavanın merkezinde, Gaziantep'te, i'yi baklava nasıl anlaşır?' sorusunun yanıtını baklava ustası Cemil Yalçın'dan aldı.

Gaziantep’in meşhur baklavası, Türkiye’nin gastronomi kültürünün simgesi olmaya devam ediyor. İnce açılmış yufkalar, bol Antep fıstığı ve özenle hazırlanan şerbetiyle ünlü olan baklava, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de büyük ilgi görüyor.

UNESCO tarafından da tescillenen Gaziantep baklavası, özellikle özel günler ve bayramlarda sofraların vazgeçilmez lezzeti olarak öne çıkıyor. Usta ellerde hazırlanan kat kat baklava, çıtır dokusu ve yoğun aromasıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

tv100 muhabiri Canan Altıntaş Gaziantep'de baklava ustası Cemil Yalçın'dan iyi baklavanın detaylarını öğrendi. Lezzetin Kalbi Gaziantep’te Atıyor! Türkiye'nin Gururu Baklava! Tülden İnce Hamuru ile UNESCO’dan Tescilli Lezzet - Resim : 1

Cemil Yalçın, "Hamurumuzun el açması, tamamen ustalık işiyle çalışılıyor. Hamurumuzun inceliğini gösterelim... Tülden bile daha ince... Şimdi hamur ikimizin arasına girdiğimizde birbirimizi rahatlıkla görebiliyoruz. O incelikte.Diğer ustamız burada hem hamur döşüyor hem kaymak yatırıyor. Tamamen usta eliyle, ustalıkla gerçekleşen bir ürün. Endüstriyel hiçbir şeyimiz yok, ne fırınımız, ne aşma makinemiz. Tamamen el aşmasıyla, ustalıkla geçiyor." dedi.

COĞRAFİ İŞARET ALMIŞ İLK ÜRÜN

Yalçın, "Coğrafi işareti almış ilk ürünümüz, Türkiye'de Gaziantep baklavası. Nesilden nesile geçiyor, şu anda belki çok kuşak atlamış, hala benliğini yitirmemiş bir ürünümüz. Tabi bazen Yunanlar sahip çıksa da, Gaziantep bu konuda tamamen Yunanistan'ı 5'te 10'la değil belki 100'de çarpacak pozisyonda." açıklamasını yaptı.

Lezzetin Kalbi Gaziantep’te Atıyor! Türkiye'nin Gururu Baklava! Tülden İnce Hamuru ile UNESCO’dan Tescilli Lezzet - Resim : 2

"DÜNYA BİR EV OLSAYDI, MUTFAĞI ANTEP OLURDU"

Usta, "Adana kebabı bu kadar zahmetli ve emekli bir iş değil. Bizim bir Necdet Usta'mız var, onun bir sözü var. Dünya bir ev olsaydı mutfağı kesinlikle Gaziantep olurdu. Buradan da yola çıkabiliriz.Tüm Gaziantep'e, Avrupa ülkeleri olsun, tüm dünya ülkeleri olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun ihracat sürecinde bir günde teslimat yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: tv100

