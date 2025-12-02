Bir Süredir Kanser Tedavisi Görüyordu... CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Yoğun Bakıma Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kanser tedavisi gören CHP’li Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, rahatsızlığının artması üzerine Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Durbay'ın hastanedeki tedavisi sırasında kan değerlerinde düşüş görüldü. Bunun üzerine doktorlar da önlem olarak kan takviyesi yapılmasını uygun buldu.

KAN TAKVİYESİ YAPILACAK

Durbay'ın kan takviyesinin yoğun bakım ünitesinde yapılmasının normal bir uygulama olduğu ifade edildi. Durbay geçen yıl "2 Ağustos günü 2008 yılından beri yaşadığım bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi hastanesinde Doçent Doktor Tayfun Biçkin tarafından yapılan bir operasyon geçerdim. 4 Eylül günü gelen patoloji raporunda Kolon kanseri olduğumu öğrendim” ifadeleriyle kanser olduğunu duyurmuştu.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şehzadeler Belediyesi'nden konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir. Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Saygılarımızla."

KAMUOYUNA



DUTLULU'DAN AÇIKLAMA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Besim Dutlulu, Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dutlulu, "Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın tedavisinin kontrol amaçlı yoğun bakımda devam ettiğini öğrendim. O çok güçlü bir kadın… Sağlık durumu çok daha iyiye gidiyor. Bu süreci de atlatacağına yürekten inanıyorum. En büyük dileğimiz Gülşah Başkanımızı yeniden aramızda görmek" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi