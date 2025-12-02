Tutuklu Gazeteci Furkan Karabay Tahliye Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 15 Mayıs’ta gözaltına alınıp tutuklanan gazeteci Furkan Karabay, bugün mahkeme karşısına çıktı.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, Karabay’ın cezalandırılmasını talep ederken tutukluluk halinin devam etmesi yönünde görüş bildirdi. Karabay ise savcılık mütalaasına dair bir savunmada bulunmayacağını ifade etti.

'İDDİANAMEYİ OKUYUN' TALEBİNE RET

Duruşmanın başında Karabay’ın hazırlanan iddianamenin okunmasını istemesi, mahkeme başkanı tarafından “kanun değiştiği ve artık okuma zorunluluğu bulunmadığı” gerekçesiyle kabul edilmedi.

Karabay, sanık kürsüsünde iddianameyi yırtarak "Ben bu iddianameye karşı savunma yapmam. Ben bu iddianameyi sadece yırtarım. Savunma yapmayı reddediyorum” ifadelerini kullandıç.

Kaynak: Haber Merkezi