RTÜK'ten Kritik Uyarı! 'Yapılan Dolandırıcılık'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), radyo ve televizyon yayıncılarını RTÜK ismini kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı uyarmak adına bir açıklama yayımladı. Kurumdan yapılan açıklamada dolandırıcıların kullandıkları yöntemlere de değinildi.

RTÜK, açıklamasında "RTÜK ve RTÜK başkanının adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’in adı kullanılarak telefonla arandığı, ‘yardım’, ‘bağış’ veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Kendilerini RTÜK Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan kurum, "Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir" bilgisini paylaştı.

Kaynak: İHA