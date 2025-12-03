RTÜK'ten Kritik Uyarı! 'Yapılan Dolandırıcılık'

RTÜK, ismini kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu. Kurum, dolandırıcıların ‘yardım’, ‘bağış’ veya çeşitli gerekçelerle vatandaşlardan maddi taleplerde bulunduğunu belirtti.

RTÜK'ten Kritik Uyarı! 'Yapılan Dolandırıcılık'
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), radyo ve televizyon yayıncılarını RTÜK ismini kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı uyarmak adına bir açıklama yayımladı. Kurumdan yapılan açıklamada dolandırıcıların kullandıkları yöntemlere de değinildi.

RTÜK, açıklamasında "RTÜK ve RTÜK başkanının adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’in adı kullanılarak telefonla arandığı, ‘yardım’, ‘bağış’ veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Kendilerini RTÜK Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan kurum, "Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir" bilgisini paylaştı.

