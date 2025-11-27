RTÜK’ten 3 Televizyon Kanalı ve 2 Radyoya Ceza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlallerine ilişkin yapılan şikâyet ve incelemeleri değerlendirmek üzere toplandı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 3 televizyon kanalı ve 2 radyo için çeşitli ihlaller nedeniyle idari para cezaları uygulanması kararlaştırıldı.

SİYASİ İTHAM İÇEREN YAYINA CEZA

RTÜK’ün açıklamasına göre kurul, bir televizyon kanalında yayımlanan programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın siyasi iktidara yönelik kullandığı “Meşruiyetini kaybetmiş, meşruiyetini Amerika'da bulmaya çalışıyor. Ülkenin madenlerini peşkeş çekiyor” sözlerini ele aldı.

Özçağdaş’ın aynı programdaki “Mevcut Milli Eğitim Bakanı kendisiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na çökmüş olan Cihannüma kliği ile beraber memleketi bambaşka bir yere doğru sürüklemeye çalışıyordu” ifadeleri de kurul tarafından değerlendirildi.

Üst Kurul, bu sözlerin temelsiz itham niteliği taşıdığı, şüphe ve şaibe oluşturduğu, kişi ve kurumları zan altında bıraktığı ve eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle kanala 6112 sayılı Kanun’un 8/1-(ç) bendine aykırılıktan idari para cezası verdi.

‘MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE AYKIRILIK’ GEREKÇESİ

Toplantıda ele alınan bir diğer yayın, Ani Harabeleri’ne ilişkin bir belgesel oldu. Belgeselde yer alan “Evet şimdi girelim ve Ani Harabeleri'nin içinde yatan o muhteşem kiliseleri, katedralleri ve sonradan kondurulan camileri görelim. Camiler de diyorum çünkü Alparslan 1065'te bu şehri ele geçirdikten sonra camiye çevirmiş çoğu kiliseleri ve yeni camiler de yaptırmış. Ne yazık ki işte bizim bu vandal kültürümüzün bir yansıması” ifadeleri RTÜK tarafından değerlendirildi.

Kurul, bu sözlerin milli ve manevi değerlere aykırılık taşıdığı kanaatine vararak, kanala 6112 sayılı Kanun’un 8/1-(f) bendinin ihlali nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

MÜSTEHCEN FİLM YAYINI DA DEĞERLENDİRİLDİ

RTÜK, bir diğer televizyon kanalında yayımlanan “Şeytanın Avukatı (The Devil’s Advocate)” isimli sinema filminde müstehcen içerik barındıran sahnelerin ekrana getirilmesini de görüştü.

Kurul, yayınlanan görüntülerin “Yayınlar, müstehcen olamaz” hükmünü içeren 6112 sayılı Kanun’un 8/1-(n) bendine aykırı olduğuna hükmederek kanala idari para cezası verdi.

İKİ RADYOYA AYRI AYRI YAPTIRIM

Toplantıda ayrıca iki radyo istasyonu da yaptırıma tabi tutuldu. Bir radyoya uyuşturucu özendirici yayın yaptığı gerekçesiyle, diğerine ise haksız çıkarlara hizmet eden içerikler yayınladığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA