Gaz Alarmı! Hem Okul Hem Termal Tesisler Boşaltıldı

Atatürk İlkokulu’nda asansör bakımına gelen işçilerin zemin kattan yayılan yoğun kokuyu fark etmesi üzerine durum okul yönetimine bildirildi. Olası doğal gaz kaçağı şüphesiyle çağrılan ekipler herhangi bir doğal gaz sızıntısı bulamadı ancak koku devam edince AFAD devreye girdi.

AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde kokunun kaynağının sülfür gazı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine okulun zemin katı güvenlik bariyerleriyle kapatıldı, asansör kullanım dışı bırakıldı. Diğer katlarda yapılan taramalarda gaz tespit edilmedi. Halk Sağlığı ekipleri öğrenci ve personelin sağlık durumunu kontrol etti ve herhangi bir olumsuz belirtiye rastlanmadığını açıkladı.

KAYNAK TERMAL BÖLGELER

AFAD’ın yanı sıra Atatürk Üniversitesi’nin jeoloji, jeofizik, kimya ve inşaat mühendisliği bölümlerinden uzmanların yer aldığı bir bilim heyeti okulda inceleme yaptı. Heyet, sülfür gazının kaynağının bölgedeki termal alanlar olduğunu belirledi.

Aynı ekipler, Ilıca Termal Tesisleri’nde yaptıkları ölçümlerde de sülfür ve insan sağlığını etkileyebilecek diğer gazların değerlerinin normalin üzerinde olduğunu ortaya koydu. İlçedeki bir diğer termal otel ve aquaparkta yapılan ölçümlerde de benzer bulgulara rastlanınca durumun bölgesel bir sorun olduğu değerlendirildi.

TERMAL TESİSLERE GEÇİCİ KAPANMA KARARI

Elde edilen veriler üzerine Erzurum İl Hıfzıssıhha Kurulu, Aziziye ilçesindeki tüm termal tesislerin faaliyetlerini tedbiren geçici süreyle durdurdu. Yetkililer, gaz seviyeleri normale dönene kadar tesislerde çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

ÖĞRENCİLER FARKLI BİR BİNADA EĞİTİM GÖRECEK

Erzurum Valiliği koordinasyonunda ilgili kurumların yer aldığı bir araştırma ve değerlendirme komisyonu kuruldu. Komisyonun aldığı karar doğrultusunda Atatürk İlkokulu'nda eğitime ara verildi. Sorun tamamen giderilene kadar öğrencilerin ilçedeki Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitimlerine devam edeceği açıklandı.

