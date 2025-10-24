RTÜK'te Bayrak Değişimi: Başkan Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in mevzuat gereği iki yıllık görev süresinin dolması nedeniyle RTÜK Üst Kurulu'nun bugünkü toplantısında Başkan ve Başkanvekili seçimi yapıldı.

BAŞKAN DEĞİŞTİ

AK Parti kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Mehmet Daniş 5 oy alarak RTÜK Başkanı olurken, adaylardan İlhan Taşçı 4 oy aldı. Yapılan seçimle RTÜK Başkanvekilliği görevini yürüten Orhan Karadaş, bu görevine devam edecek.

23 Ocak 2019'da RTÜK Başkanı seçilen Şahin, görevini Daniş'e devretti. Daniş yaptığı açıklamada, "Sayın Başkanımızın RTÜK’e kazandırdığı vizyon, çalışma disiplini ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Bizler de bu güçlü mirası daha da ileriye taşımak, ülkemizin medya politikalarına çağın gereklerine uygun biçimde katkı sunmak için var gücümüzle çalışacağız” ifadesini kullandı.

Mehmet Daniş

Şahin, "Ülkemizin kıymetli gençlerini, çocuklarımızı ve ailelerimizi zararlı içeriklere karşı korumak, medya okuryazarlığını güçlendirmek ve engelli bireylerin medya erişimini artırmak için kararlılıkla çalıştık. Başkanlığa ilk seçildiğim günden itibaren Üst Kurulumuzu ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür kılmayı başardık. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu hedef doğrultusunda önemli mesafeler kat ettiğimizi görmek beni son derece mutlu ediyor. Bu süreçte birlikte yol aldığım tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri, destekleri ve gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Daniş, “En önemli görevimiz, Sayın Şahin’den devraldığımız bu bayrağı daha da yukarılara taşımaktır. RTÜK’ü toplumun beklentileri doğrultusunda daha güçlü ve daha etkin bir kurum haline getirmek için özveriyle çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Seçimde aday olan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi. RTÜK Başkan adaylığımda oylarıyla destek olan üyelere teşekkür ederim. RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır" ifadesini kullandı.

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

1961 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğan Daniş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 22., 23. ve 24. dönemlerde AK Parti’den milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı.

TBMM Başkanlık Divanı üyeliği, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 2015-2018 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı yapan Daniş, 2021'de RTÜK üyeliğine seçilmişti.

Kaynak: ANKA