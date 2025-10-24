Felaketin Ardından... Foça'da Sele Kapılan Kişi Didik Didik Aranıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Foça ilçesinde Meteoroloji'nin uyarısının ardından dün öğle saatlerinde sağanak başladı. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ev ve iş yerlerini de su bastı. İlçede deniz ile sel suları birleşti. Bölgede AFAD, Karayolları, DSİ, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri çalışma başlattı. İlçeye 12 saatte metrekarede 155,4 kilogram yağmur düştü.

SELE KAPILAN VATANDAŞ HALA ARANIYOR

Yeni Foça Bucak mevkisinde, yoğun yağış sonucu oluşan sele aracıyla kapılan Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen emekli banka çalışanı Kaptanoğlu'nu bulmak için ekipler çalışma başlattı. Havanın kararmasıyla arama çalışmaları sadece karada devam etti.

Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte 44 dalgıç ile suda, 80 personel ile kıyıda arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda 5 de drone kullanıyor. Sahil Güvenlik ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına denizde devam ediyor.

FOÇA'DA SON DURUM NE?

İzmir Valisi Süleyman Elban ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, sağanak nedeniyle selin yaşandığı Foça'ya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alıp, basın açıklaması yaptı.

Bölgedeki duruma ilişkin bilgi veren Vali Elban, "Dün mahallelerde elektrikler yeniden verilmiş oldu. Genel anlamda ilçede hayat normale dönmeye başladı. Yağışların azalmasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz süratle hasar tespit çalışmalarına başladı. Hava şartlarında olumsuz bir değişiklik yaşanmazsa bu akşam itibarıyla bu çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Vali Elban, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Dün de ifade ettiğim gibi, hemen yanımızda bulunan derede köprünün üzerinden bir vatandaşımız sel sularına kapıldı. Yaklaşık 1,5 kilometre aşağıda aracına ulaşıldı, cüzdanı da ileride bulundu. Ancak gece boyunca devam eden çalışmalara rağmen henüz kendisine ulaşılamadı. Arama faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem ekip hem de ekipman açısından sürekli takviye yapıyoruz. Bugün sabahın ilk saatleriyle birlikte daha geniş bir ekiple arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Pehlivan, metrekareye kısa sürede yaklaşık 145 kilogram yağış düştüğüne dikkati çekip, "12 saatlik ortalamada ise bu miktar 155 kilogramın üzerine çıktı. Yoğun yağış nedeniyle oluşan taşkın, bölgedeki bu olumsuz duruma neden oldu. Umudumuz, kayıp vatandaşımıza en kısa sürede ulaşmak" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE YAŞAYANLARDAN YARDIM İSTEMİŞ

Öte yandan Kaptanoğlu'nun otomobiliyle sel sularına kapıldığı bölgede yaşayan Al Ramlat ailesinin evine gidip, otomobilini kurtarmak için yardım istediği ortaya çıktı.

Olayın ardından kendi evlerine de su bastığını ve evden son anda çıktıklarını söyleyen Yusuf Al Ramlat, "Evdeyken kapı çaldı. Gelen kişi otomobilinin çamura saplandığını söyleyerek yardım istedi. Otomobilini motoruma bağlayıp, çekerek kurtarabileceğimizi söyledi. Otomobili motorla çekmemizin mümkün olmadığını söyledim. Telefonla konuşarak otomobiline gitti. Evin içi 10 dakikada suyla doldu. Hemen çocuklarla kümese sığındık" dedi.

GÜVENLİK KAMERASI DEVRE DIŞI KALMIŞ

Ayrıca Bucak mevkisinde Kaptanoğlu'nun otomobiliyle suya kapıldığı bölgeye ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde suların dakikalar içinde yükselmesi ve şiddetli yağış sebebiyle kameranın devre dışı kalması yer aldı.

Bu arada, yapılan çalışmalarla bulunan Bülent Kaptanoğlu’nun kullanılamaz hale geldiği görülen otomobili, drone'la görüntülendi.

