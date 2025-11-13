TBMM’de RTÜK Seçimi Tamamlandı! İşte Göreve Gelen İki İsim

RTÜK’te boşalan iki üyelik için TBMM’de yapılan seçim tamamlandı. Sonuçlar Resmi Gazete’de yayımlandı ve iki AK Parti’li isim kurul üyeliğine seçildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) boşalan iki üyelik için gerçekleştirilen seçim süreci tamamlandı. TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamanın sonuçları Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 6112 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 35. maddesi kapsamında, AK Parti Grubu’na düşen iki üyelik için yapılan seçimde Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir RTÜK üyeliğine seçildi.

Kararda, 12 Kasım 2025 tarihli Genel Kurul oturumunda yapılan oylama sonrası belirlenen isimlerin göreve başladığı belirtilirken, ilgili düzenlemenin yasal dayanakları da hatırlatıldı.

Yeni üyelerin göreve başlamasıyla birlikte RTÜK’teki boş koltuklar doldurulmuş oldu. Kurulun yeni dönem çalışmalarında bu iki ismin de görev alacağı kaydedildi.

TBMM’de RTÜK Seçimi Tamamlandı! İşte Göreve Gelen İki İsim - Resim : 1

Kaynak: AA

